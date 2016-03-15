"Самопомич" фактически "похоронила" возможность создания технократического правительства - Луценко

Вчера партия “Самопомич” фактически “похоронила” возможность образования технократического правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции БПП Юрий Луценко на заседании парламента.

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Он подчеркнул, что “шанс на реализацию новой политики могло дать технократическое правительство, образованное без партийных торгов, без олигархов, но эта идея, которую поддерживает общество, которую поддерживают ответственные политики, которую поддерживают западные партнеры, вчера фактически была похоронена заявлением “Самопомочи” о том, что она не вступит в ни в какую новую коалицию ни под какое новое правительство”.

“Думаю, что свой лозунг “возьми и сделай” после отказа Садового быть премьером, после отказа фракции вступать в любую новую коалицию следует поменять на “здравствуй, кролик - третий год””, - сказал Луценко.