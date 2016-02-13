"Альтернативы не было": "Самопомич" переизбрала лидером партии Садового

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 13 февраля, в Харькове во время внеочередного съезда партии «Самопомич».

Альтернативные кандидатуры выдвинуты не были. За Садового проголосовали 172 из 173 делегатов съезда. Сам Садовый при голосовании за свою кандидатуру воздержался.

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Кроме того, во время съезда был избран состав контрольной комиссии, Провод партии, определен руководящий состав Провода партии и приняты решения о принятии новых членов политической партии.