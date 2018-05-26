Вехи недели. Фактор Надежды, имитация стабильности и призрак Ахметова

Надежда Савченко продолжает борьбу против Владимира Путина, в которой ее активно поддерживает международное сообщество, пекущееся о судьбе несломленной украинки. Представителям Старого Света невдомек, как далеко может зайти Кремль в давлении на члена ПАСЕ, и многочисленные опасения вкупе с массовыми акциями делают свое дело. При этом на Родине самой известной украинской пленницы представители политической элиты оказались неспособными к консолидации ради оказания ей действенной помощи. Вместо объединения ради поддержки Савченко ее пытаются использовать в качестве Жанны д`Арк нашего времени, заодно пытаясь таранить фактом продолжения ее пребывания в российском плену позиции главы государства. Фейковое «письмо Порошенко» лишь усугубило ситуацию и показало, что логика внутриполитической борьбы застилает глаза многим политикам. Испытания «делом Савченко» украинский политикум, по большому счету, не выдержал.

Что касается российской угрозы, то нею оперируют не менее вдохновенно. Например, Арсений Яценюк убежден, что досрочные парламентские выборы будут выгодны «популистам, олигархам и Кремлю».

Арсений Яценюк убежден, что досрочные парламентские выборы будут выгодны «популистам, олигархам и Кремлю».

О заинтересованности Путина в проведении досрочных выборов как попытке взять реванш за военные неудачи говорит и однопартиец премьера, первый вице-спикер парламента Андрей Парубий. Некоторой пикантности ситуации добавляет интересный факт: оба политика заняли или укрепили свои позиции благодаря именно досрочным парламентским выборам драматичной осенью 2014-го. Впрочем, короткая память отличается не только упомянутых государственных мужей.

Арсений Яценюк к тому же предпочитает говорить о политическом кризисе в Украине через разнообразные медиа. На минувшей неделе как интервью премьера Financial Times, так и «10 минут с премьер-министром» были направлены на бескомпромиссное создание в массовом создании образа уверенного в своем политическом будущем премьера. Видимо, на формирование такого эффекта было направлено и заявленное правительством стремление разработать законопроект, который регулировал бы гражданские союзы разнополых и однополых пар.

Отмечу, лидер крупнейшей парламентской фракции Юрий Луценко куда менее оптимистичен в оценках политической ситуации и потому направил на словесное бичевание Яценюка весь поток своего красноречия. Взаимные «обмены любезностями» между представителями политических сил, сегодня фактически составляющих коалицию, атмосферу внутри «Европейской Украины» никак не улучшают. Поэтому и озвученные в качестве вероятных преемников Яценюка кандидатуры, и другие политики предпочитают не делать резких движений в информационном пространстве.

На фоне разброда и шатания во властных рядах появилась красивая и весьма достоверная версия о возвращении Рината Ахметова в большую политику.

Стоит ли удивляться, что на фоне разброда и шатания во властных рядах появилась красивая и весьма достоверная версия о возвращении Рината Ахметова в большую политику в качестве одного из руководителей Донбасса. Естественно – после гипотетических масштабных уступок Петра Порошенко давлению Кремля и наших заклятых европейских друзей. Предположение масштабно и явно корреспондируется с позитивным отношением к самому богатому украинцу со стороны Джеффри Пайетта. Но вот понять, зачем никогда не бывшему государственным управленцем Ахметову делать головокружительное сальто на свет из нынешней уютной скорлупы «благодетеля Донбасса» - непонятно.

Евгений Магда