У Саакашвили анонсировали участие в парламентских выборах

"Скоро у нас будет политическая программа, по сути, – предвыборная. Это будет правоцентристская, фискально-консервативная и социально-либеральная программа", - написал он на своей странице в Facebook.

Главной задачей партии Боровик называет смену политических элит в стране.

"Наша задача сделать то что во время пост-революционных выборов сделали как часть трансформации страны восточной Европы - поменять политические элиты. Саакашвили ведь сказал, что моя амбиция – поменять политические элиты. Я думаю это относится практически ко всем, кого вы видите на политическом небосклоне последние 10 лет", - написал он, при этом раскритиковав НФ, БПП, а также лично Порошенко и Яценюка как представителей "старой" власти.

Как сообщал УНИАН, украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал "Руху за очищення" Михаила Саакашвили идти "в баню".

Так он прокомментировал заявление председателя Одесской ОГА о том, что Коломойский вмешивается в проведение форумов "Руху".

"Если это "Рух за очищення", то чиститься надо в бане, а не в синагоге", - сказал бизнесмен.