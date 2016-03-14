Коломойский посоветовал "Руху за очищення" идти "в баню"
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал "Руху за очищення" Михаила Саакашвили идти "в баню".
Так он прокомментировал заявление председателя Одесской ОГА о том, что Коломойский вмешивается в проведение форумов "Руху", передает Украинская правда.
"Если это "Рух за очищення", то чиститься надо в бане, а не в синагоге", - сказал бизнесмен.
По словам Коломойского, он не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют.
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Ранее Михаил Саакашвили заявил, что якобы из-за вмешательства Коломойского форумы "Руху за очищення" в Днепропетровске и Запорожье пришлось переносить.
Саакашвили сказал, что в Днепропетровске организаторам форума "внезапно отказали в аренде заблаговременно заказанного зала "Менора", а другие помещения "просто отказываются сотрудничать" и это якобы происходит под давлением Коломойского.
Культурно-деловой центр "Менора" - крупнейший в мире еврейский комплекс, построенный при финансовом участии Игоря Коломойского.