Коломойский посоветовал "Руху за очищення" идти "в баню"

Так он прокомментировал заявление председателя Одесской ОГА о том, что Коломойский вмешивается в проведение форумов "Руху", передает Украинская правда.

"Если это "Рух за очищення", то чиститься надо в бане, а не в синагоге", - сказал бизнесмен.

По словам Коломойского, он не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют.

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Ранее Михаил Саакашвили заявил, что якобы из-за вмешательства Коломойского форумы "Руху за очищення" в Днепропетровске и Запорожье пришлось переносить.

Саакашвили сказал, что в Днепропетровске организаторам форума "внезапно отказали в аренде заблаговременно заказанного зала "Менора", а другие помещения "просто отказываются сотрудничать" и это якобы происходит под давлением Коломойского.

Культурно-деловой центр "Менора" - крупнейший в мире еврейский комплекс, построенный при финансовом участии Игоря Коломойского.