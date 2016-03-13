Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован терактом в Анкаре и высказал солидарность с турецким народом.

Об этом он написал в Twitter.

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«В шоке от еще одной ужасной атаки в Анкаре. Террор не может быть оправдан, а должен быть справедливо осужден. Украина выступает с Турцией и ее народом!».

Как сообщалось, сегодня в центре Анкары взорвался автобус, начиненный взрывчаткой. По последним данным, погибли 27 человек, еще 75 получили ранения.