Порошенко заявил, что шокирован терактом в Анкаре
21:33, 13 марта 2016Политика
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Президент подчеркнул, что террору нет оправдания.
Порошенко выразил солидарность с турецким народом / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован терактом в Анкаре и высказал солидарность с турецким народом.
Об этом он написал в Twitter.
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«В шоке от еще одной ужасной атаки в Анкаре. Террор не может быть оправдан, а должен быть справедливо осужден. Украина выступает с Турцией и ее народом!».
Как сообщалось, сегодня в центре Анкары взорвался автобус, начиненный взрывчаткой. По последним данным, погибли 27 человек, еще 75 получили ранения.
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