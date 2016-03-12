За месяц до референдума в Нидерландах возросло число противников ассоциации Украина-ЕС - опрос

Таковы результаты центра I & O Research, пишет Европейская правда со ссылкой на NOS.

Так, с учетом тех избирателей, которые еще не определились относительно своего голоса, а таких 23%, 33% голландцев готовы поддержать украинское соглашение, а 44% проголосуют против него.

При этом, в случае отсутствия варианта "еще не определился", 57% опрошенных выбирают вариант против и 43% - за.

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В феврале, по данным опроса этого же центра, число тех, кто был готов сказать "да" ратификации соглашения, составляло 44,5%. В то же время количество противников соглашения было 55%.

Относительно явки, то сейчас 37% голландцев утверждают, что пойдут голосовать. Результаты референдума будут иметь значение, только если явка составит не менее 30%.

Среди тех, кто декларирует намерение пойти на референдум 59% проголосуют против, 41% - за. В то же время 59% тех, кто не собирается голосовать поддерживают ассоциацию, а 41% выступает против нее.

Как известно, Избирательный совет Нидерландов назначил референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС на среду 6 апреля 2016 года.

Ранее в Нидерландах собрали необходимое количество подписей для проведения консультативного референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Собрать подписи удалось благодаря интенсивной онлайн-кампании сатирического блога GeenStijl, группы граждан Burgercomite ЕС ("Комитет граждан ЕС") и євроскептичного мозгового центра "Форум для демократии".

Как известно, парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 7 июля.