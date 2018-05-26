Украинский интерес. Надежда против Путина, черноморские перспективы и миролюбивый Обама

Надежда Савченко продолжает неравную борьбу против Путина. Украинскую женщину-офицера, захваченную в плен луганскими сепаратистами еще летом 2014-го, кремлевская пропагандистская машина попыталась принудительно вписать в российский медиа-контекст. Дескать, так будет с каждым, кто помогает убивать россиян, тем более – телевизионщиков. Однако расчеты тюремщиков от политики оказались неверными: и сама Савченко оказалась крепким орешком, и доказательная база у российских служителей Фемиды вряд ли позволяет говорить о минимальном доказательстве ее вины в инкриминируемых преступлениях.

Произвол в суде Донецка в Ростовской области вызвал едва ли не больший резонанс в мире, чем ситуация в Донецке украинском. Волна поддержки Савченко, которая, напомним, является не только украинским парламентарием, но и членом ПАСЕ, поднялась во всем цивилизованном мире. И дело не ограничивается только сбором подписей и публичными демонстрациями: свою позицию в этом вопросе выказали и лидеры ЕС, и вице-президент США Джо Байден, и госсекретарь Джон Керри. На Западе задаются логичным вопросом: каким следующим будет шаг Путина в процессе попрания норм международного права и игнорирования здравого смысла.

На растущую обеспокоенность судьбой державшей почти неделю сухую голодовку Савченко российская власть ответила людоедским заявлением Сергея Лаврова, рассказавшего, что подсудимую лишили возможности получить консультацию врача из-за вызывающего поведения в суде (показанный Надеждой жест российским судьям выглядит вполне адекватным ситуации), и фейковым «письмом Порошенко», переданным узнице при посредничестве ее неоднозначного адвоката Марка Фейгина с очевидной целью ее дискредитации. Не исключено, что суд над Надеждой Савченко уничтожит остатки иллюзий Запада по поводу возможности цивилизованного политического диалога с Путиным, по крайней мере, и в ПАСЕ, и в Европейском Парламенте уже говорят о создании «списка Савченко», в который войдут ее мучители.

Петр Порошенко побывал в Турции, где получил возможность для интенсивного диалога на высшем уровне. Позиции Киева и Анкары сегодня сближаются естественным образом, катализатором этого процесса является поведение России. Порошенко и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган договорились об объединении усилий в деле деоккупации Крыма. Не менее перспективным может стать создание зоны свободной торговли между нашими странами, да и опыт весьма продолжительного турецкого пути в ЕС Украине сегодня может пригодиться. Украинский президент не упустил возможность встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем, отметившим, что Константинопольская церковь является материнской для Украины.

Европейская Комиссия предложила отменить визы для Грузии уже в начале лета, чем еще раз напомнила о сложностях украинского процесса евроинтеграции. К сожалению, времена, когда наша страна была неформальным фаворитом «Восточного партнерства», канули в Лету. Сегодня Верховной Раде и Кабинету Министров необходимо в экстренном темпе доделать домашнее задание, не пытаясь подгонять результаты по вредной школярской привычке. Жаль, что многие представители политической элиты технически не понимают, насколько реальным является оформление для Украины статуса «серой зоны».

Возможно, позиция Барака Обамы, которую он высказал в интервью журналу The Atlantic, поможет нашим власть имущим встряхнуться и взять себя в руки. Американский президент признал, что Украина лежит в сфере ключевых интересов России, а не США. Вряд ли это означает, что Вашингтон откажется поддерживать Киев, однако и рвать пупок за украинские интересы за океаном не собираются. Нам, как и большинству других субъектов неспокойного конкурентного мира, стоит рассчитывать исключительно на свои силы.

Евгений Магда