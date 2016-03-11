Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 23 марта

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что следующее заседание контактная группа проведет 23 марта.

Об этом Сайдик сказал по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает БЕЛТА.

Представитель ОБСЕ напомнил, что на днях в Минске прошли заседания всех четырех подгрупп Трехсторонней контактной группы по Украине.

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"Координатор рабочей группы по безопасности проинформировал об актуальной ситуации в зоне конфликта. Группа обсудила деятельность совместного центра по контролю и координации, его достижения и проблемы", - сказал дипломат.

По словам Сайдика, рабочая группа по гуманитарным вопросам особое внимание уделила продолжению процесса освобождения военнопленных.

"Важную роль в этом сыграло бы предоставление Международному комитету Красного креста доступа ко всем удерживаемым со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - уверен представитель ОБСЕ.

На переговорах также поднимался вопрос о дальнейшей судьбе незаконно удерживаемой в РФ украинской летчицы Надежды Савченко.