Еврокомиссия уже в следующем месяце может одобрить отмену виз для Украины - еврокомиссар

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после сообщения о соответствующей законодательной инициативе для Грузии.

"Украина очень напряженно работает над всеми вопросами для того, чтобы выполнить все критерии. Мы все еще работаем в положительном русле для того, чтобы внести Украину в список следующего месяца", - сказал Аврамопулос.

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По его мнению, положительным сигналом для этого является то, что украинская сторона в плане выполнения взятых обязательств "делает это очень положительно и успешно". "Это вопрос времени, чтобы выполнить все критерии", - подчеркнул еврокомиссар.