Украинских врачей, выехавших к Савченко, не пускают на территорию России

09:57, 09 марта 2016
Политика
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Украинских врачей, которые выехали для осмотра украинской пленницы Надежды Савченко, не пропускают на территорию России.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Николай Полозов.

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"Украинские врачи, выехавшие к Надежде, в данное время находятся на границе РФ. Их не впускают сюда", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по словам уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ириня Геращенко, Россия пообещала пустить украинских медиков к Савченко.

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