Украинских врачей, выехавших к Савченко, не пускают на территорию России
09:57, 09 марта 2016Политика
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Украинских врачей, которые выехали для осмотра украинской пленницы Надежды Савченко, не пропускают на территорию России.
REUTERS
Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Николай Полозов.
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"Украинские врачи, выехавшие к Надежде, в данное время находятся на границе РФ. Их не впускают сюда", - написал он.
Украинские врачи, выехавшие к Надежде, в данное время находятся на границе РФ. Их не впускают сюда. #FreeSavchenko— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Березень 2016
Как сообщал УНИАН, по словам уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ириня Геращенко, Россия пообещала пустить украинских медиков к Савченко.
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