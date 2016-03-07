В Украине хотят увеличить штрафы за публичное надругательство над госсимволами

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в законодательство Украины (об усилении защиты государственных символов Украины и уточнении обстоятельств их использования)» (регистрационный № 4178).

Авторами законопроекта являются, в частности, лидеры фракций «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, «Народный фронт» Максим Бурбак, «Объединение «Самопомич» Олег Березюк, Радикальной партии Олег Ляшко, «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Читайте такжеБолее 3 тысяч человек провели факельное шествие и вече на Майдане ко дню рождения Бандеры (фото)

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины, то есть уничтожение, повреждение, срывание или несанкционированное снятие, проявление неуважения и пренебрежительного отношения к Государственному Флагу Украины и/или Государственному Гербу Украины, искажение текста или музыки Государственного Гимна Украины, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет (на сегодняшний день эти действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет - УНИАН).

Также депутаты предлагают Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнить новой статьей 1868, которой предусмотрено за нарушение порядка использования государственных символов Украины налагать штраф на руководителей соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а в случае использования Государственного Флага Украины и/или Государственного Герба Украины на жилых домах – на владельцев этих домов или лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.