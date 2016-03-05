Россия должна заставить боевиков соблюдать перемирие на Донбассе - Госдеп
Заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна использовать свое влияние, чтобы заставить боевиков на Донбассе соблюдать перемирие.
Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, передает 112 Украина.
Блинкен отметил, что в последнее время Минские соглашения постоянно нарушаются, количество атак на востоке Украины увеличивается.
"В последние пару недель мы видели увеличение нападений с применением насилия вдоль линии контроля, и не имеет значения, были ли они инициированы Россией или происходили с ее молчаливого согласия", – отметил он.
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В то же время Блинкен подчеркнул, что Минские соглашения устраивают все стороны, в том числе и Россию, которая страдает от западных санкций.
"У россиян есть огромные рычаги, чтобы влиять на боевиков. Если они захотят прекратить это, то они могут, и на самом деле они должны", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.
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