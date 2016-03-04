В Германии недовольны "нормандскими" переговорами: призвали Киев и Москву к компромиссам

Об этом говорится в заявлении Штайнмайера, передает "Европейская правда".

"Сегодня вечером в Париже у нас в очередной раз были действительно тяжелые, даже спорные дискуссии. И честно говоря, мы не можем быть довольны. Ни ситуацией на местах, ни сегодняшними результатами. После долгих часов сегодня в Париже, уже после одиннадцатой нормандской встречи глав МИД, могу сказать: ничего не бывает просто. Любой прогресс в Минском процессе достаточно сложен. За каждую деталь франко-немецких предложений идет борьба, упорная борьба между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.

Штайнмайер отметил, что иногда у него создается впечатление, что в Москве и Киеве оставляют без внимания, насколько серьезная ситуация, под каким большим давлением находятся все стороны переговорного процесса.

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"Минск необходимо быстрее реализовать, потому что в противном случае мы рискуем потерять легитимность и авторитет наших усилий. В итоге Киев и Москва должны решить, чего они хотят – чтобы конфликт продолжал тлеть с регулярной эскалацией, или, наконец, принять смелые решения и идти на компромиссы, которые необходимы, чтобы привести к успеху Минска. Небольших шагов уже недостаточно, чтобы успокоить ситуацию, чтобы преодолеть конфликт", - сказал он.

Немецкий министр подчеркнул, что за последнее время удалось добиться прогресса в области безопасности, "но мы должны честно заявить, что у всех остальных, и особенно в политических вопросах, в конечном счете на самом деле движения вперед нет".

"Что касается договоренностей о выборах, мы серьезно занимаемся возможными компромиссами относительно закона о местных выборах. Ясно одно: эти выборы не могут быть отложены и нельзя ждать, "пока рак свистнет". Они являются основной предпосылкой для обеспечения прогресса в политическом процессе", - заявил министр.

Он добавил, что 32 неудачных заседания рабочей группы красноречиво говорят о трудности в достижении необходимых компромиссов.

"Правда заключается в том, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга. В ближайшие несколько недель мы ожидаем интенсивных переговоров, которые будут способствовать достижению соглашения. Наконец, мы говорили о безопасности выборов. Это основное требование - без безопасности не может быть выборов. Мы попросили ОБСЕ до конца марта предоставить концепцию развертывания международной миссии, чтобы обеспечить требуемые меры безопасности. Это все прогресс, но с ограниченным движением. Ни больше и ни меньше! Большего сегодня добиться не удалось! Увы!" - заключил Штайнмайер.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры в "нормандском формате" с целью разрешения кризиса в Украине, которые прошли в Париже, не стали решающими, а лишь очередным этапом в решении вопроса.