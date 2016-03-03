РФ оставляет за собой право ответить на продление санкций со стороны США - МИД России

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на официальном сайте министерства.

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«Вашингтону пора осознать бесперспективность его санкционной политики и опасность всего курса на конфронтацию с Россией. Со своей стороны оставляем за собой право на ответные меры, которые сочтем отвечающими российским интересам»,- говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама продлил действие санкций против России из-за событий в Украине.

Опубликованный Белым домом документ сохраняет режим "чрезвычайного положения", введенный в связи с попытками России подорвать демократические процессы в Украине, нарушить ее суверенитет и территориальную целостность.