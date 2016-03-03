Порошенко поедет с двухдневным официальным визитом в Турцию
12:24, 03 марта 2016Политика
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Президент Петр Порошенко 9-10 марта совершит официальный визит в Турцию, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Порошенко поедет с двухдневным визитом в Турцию / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время своего выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2016 года сегодня в Киеве.
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«Именно в Шевченковские дни я отправляюсь с официальным визитом в Турцию», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2016 года Порошенко и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обсудили подготовку к очередному, 5-му заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое должно состояться в Анкаре в марте этого года.
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