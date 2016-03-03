Порошенко поедет с двухдневным официальным визитом в Турцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время своего выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2016 года сегодня в Киеве.

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«Именно в Шевченковские дни я отправляюсь с официальным визитом в Турцию», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2016 года Порошенко и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обсудили подготовку к очередному, 5-му заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое должно состояться в Анкаре в марте этого года.