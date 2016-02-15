Давутоглу: Турция готова увеличить инвестиции в Украину и объемы двусторонней торговли
Премьер-министр Турецкой Республики Ахмет Давутоглу заявил о готовности его страны увеличить инвестиции в Украину, а также объемы двусторонней торговли.
Об этом он заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата ВР.
Давутоглу подчеркнул, что "Украина – близкий друг и союзник Турции".
По его словам, увеличению объемов двусторонней торговли стран будет способствовать будущая зона свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой.
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В этом контексте Давутоглу призвал украинский парламент безотлагательно ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли после завершения переговоров и подписания.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы углубления двусторонних отношений и общие вызовы в контексте российской агрессии.
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Гройсман поблагодарил турцию за постоянную поддержку Украины в трудное время, в том числе за поддержку крымских татар, "которые страдают от действий оккупационной российской власти".
Председатель ВР также призвал к углублению межпарламентского сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе к координации усилий в рамках международных организаций и межпарламентских ассамблей.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Турция подписали кредитное соглашение о предоставлении нашей стране 50 миллионов долларов сроком на 5 лет под 2,5% годовых в рамках общей макрофинансовой помощи от стран "Большой двадцатки".