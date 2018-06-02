Фунт лиха в Париже

3 марта в Париже состоится встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки», на которой главы МИД Украины, Германии, Франции и России уже в который раз попытаются дать новый импульс выполнению Минским соглашениям. Это уже не первая встреча «нормандской четверки» после того, как минский процесс формально был пролонгирован на 2016 год. Попытка провести заседание руководителей МИД Украины, РФ и Германии состоялась в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. После нее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что эти переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Украине стали подготовительными для проведения полноформатных переговоров, а потому не завершились конкретными результатами. Кроме того, «подготовительными» они были названы из-за отсутствия действующего министра иностранных дел Франции (глава МИД Франции Лоран Фабиус на тот момент подал в отставку).

Чуть позже Павел Климкин рассказал прессе, о чем, собственно, дипломаты планируют говорить 3 марта в Париже. В принципе, вопросы для обсуждения с прошлого года не изменились. «Раньше наши коллеги считали, что безопасность - это прекращение обстрелов. Сейчас есть четкое понимание, что это еще и доступ СММ ОБСЕ ко всем уголкам Донбасса. Затем - и это критически важно - доступ СММ к границе и его реальный мониторинг. Этот мониторинг должен заключаться в следующем: создание специальных баз СММ вдоль границы, возможность, на первом этапе, осуществлять инспекции без предупреждения, на втором этапе - поставить на все эти 9 пунктов пересечения своих людей, чтобы они их контролировали, а на третьем этапе - создать эффективную систему контроля участков между этими пунктами. Четвертый элемент безопасности - кто будет следить за выводом оружия и если какая-то часть будет поставлена ​​под контроль, то кто будет следить за ее хранением. Нам для этого нужен международный компонент. Сейчас основная идея относительно международного компонента - это международная миссия ОБСЕ», - сказал Климкин.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко свои предложения для обсуждения в Париже высказал еще в конце 2015 года. По его словам, Украина в «нормандском формате» и на встречах трехсторонней контактной группы будет требовать привязки всех обязательств России по Минским договоренностям к конкретным датам в 2016 году. И будет настаивать на этом. «Мы подчеркиваем, что все пункты Минских соглашений должны быть выполнены. И, в связи со срывом Российской Федерацией своей части обязательств, мы ставим вопрос, чтобы четко привязать все шаги Минских соглашений к конкретным датам», - заявил он.

«Минский процесс сегодня – это четкие обязательства, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта, получение и возврат контроля над неконтролируемым участком украино-российской границы, вывод всех оккупационных войск и незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Украины и возобновление украинского суверенитета на оккупированных территориях», - сказал он.

«Непреодолимые рвы»

Традиционно, у европейцев свое видение минского процесса. Недавно, во время визита в Киев, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что встреча «нормандской четверки» на уровне глав МИД в Париже 3 марта станет ключевой, и будут засвидетельствованы «определенные успехи»: «Мы встречаемся в Париже 3 марта. Это будет, я думаю, решительная ключевая встреча, где мы засвидетельствуем, что какие-то успехи уже были достигнуты в плане доверия нашему мирному процессу».

По его словам, пока «нет причин быть довольными прогрессом» в реализации Минских договоренностей. «Но, с другой стороны, пока мы не видим другой альтернативы процессу реализации этих договоренностей», - отметил он.

«Я думаю, что во время встречи в Париже говорить будут не только три министра иностранных дел, но и все люди в Украине, Европе и мире, которые будут ожидать успех, прогресс относительно безопасности… Мы будем достигать определенных необходимых компромиссов, и мы договоримся о совместной позиции, и сможем преодолеть все рвы, которые нас еще разделяют», - добавил он.

Один из таких «рвов» – тема выборов на оккупированном Донбассе. Глава МИД Германии настаивает, что они должны состояться в первой половине текущего года. «Мы постараемся достичь какого-то прогресса, особенно в вопросе ситуации с безопасностью, и обсудить новое избирательное право для восточной Украины, для Донбасса, являющееся основным условием для проведения выборов, которые должны состояться в первой половине этого года», - заявил он 29 февраля.

Это подтвердил и постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, по словам которого, кроме вопросов перемирия в Париже будут рассматриваться и «другие меры, предусмотренные минскими соглашениями, в частности, конституционная реформа, децентрализация и специальное избирательное законодательство для Донбасса». Кроме того, дипломат отметил, что целью Парижа в перспективе остается возвращение Украины в международно признанные границы, что означает восстановление контроля над Крымом.

Вместе с тем, Штайнмайер констатировал, что, несмотря на некоторую деэскалацию конфликта, уменьшение количества нарушений перемирия и жертв, «мы, как и раньше, далеки от политического решения».

Дорожная карта

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что на встрече глав МИД «нормандской четверки» в Париже как раз политический блок Минска и станет основным вопросом. Второй момент – восстановление инфраструктуры и создание определенного трастового фонда, который мог бы быть направлен на инфраструктурные работы (это потребуется в случае проведения на Донбассе выборов). Но все это – под соусом обеспечения перемирия и с перезапуском переговорного процесса.

«Однако у сторон не наблюдается готовности к настоящим договоренностям, особенно у России. Обстрелы не прекращаются, есть информация о том, что осуществляется концентрация оружия и подразделений российской регулярной армии на линии соприкосновения. То есть, Россия или готовится к эскалации конфликта или будет пытаться повлиять психологически на Киев», - говорит эксперт.

Вместе с тем, Кулик допускает, что в Париже, на фоне «промежуточных» договоренностей, может быть составлена некая «дорожная карта» и определенный график выполнения Минских соглашений. Во всяком случае, в рамках контактной группы, которая ведет тактические вопросы минского процесса, такая «дорожная карта» существует. И в ней есть четкие даты для выполнения тех или иных шагов и мероприятий по разминированию, обмена пленными и так далее.

В то же время, эксперт сомневается, что на встрече «нормандской четверки» буду согласованы стратегические вопросы, касающиеся даты получения контроля Украине участка границы на Донбассе или даты выборов на оккупированных территориях.

Игра в имитацию

Впрочем, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник считает очевидным, что в ходе парижской встречи на Украину будут пытаться усилить давление в части выполнения обязательств по конституционной реформе и выборам на Донбассе.

При этом, по словам эксперта, ожидать принципиального изменения позиции России не приходиться. «Россия уже выступила с категорическим отказом относительно предоставления доступа миссии ОБСЕ к неконтролируемому участку российско-украинской границы на Донбассе, и я не вижу никаких оснований, чтобы Россия пошла на какие-то уступки, поскольку для нее даже какое-то номинальное присутствие посторонних наблюдателей со стороны ОБСЕ не желательно. Поэтому вряд удастся достичь прогресса. Россия может сделать какие-то символические шаги, например, пустить ОБСЕ на еще один пункт пропуска, где они могут контролировать 200 метров границы из 400 километров, и это будет выдаваться за огромную победу», - считает Мельник.

«Согласно мандату, СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО, но, по факту, они имеют доступ только туда, куда их пускают», - добавил военный эксперт.

Вместе с тем, он обращает внимание на то, что у России, если следовать тексту Минских договоренностей, никаких обязательств нет. «Вопрос о выполнении Россией Минских соглашений поднимается, потому что все вроде бы понимают, кто является стороной конфликта. Но Россия может «включить дурака», что у российского руководства достаточно хорошо получается, и сказать: покажите нам хоть один пункт Минских договоренностей, где у России есть обязательства?», - напоминает он.

По словам Мельника, когда президент Украины, а также западные лидеры говорят о выполнении Россией обязательств по Минским соглашениям, «они, тем самым, лукавят». «Очевидно, что существуют какие-то тайные договоренности, которые не прописаны в тексте», - считает он.

«Что касается конкретных сроков, то у соглашений был очень четко определенный дедлайн - 31 декабря 2015 года. То есть, уже 2 месяца как этот срок истек. Я не вижу никаких положительных изменений, если 31 декабря 2015 года перенесут на 31 марта 2016 года», - убежден Мельник.

Что же касается прогресса и прорыва, которого от предстоящей встречи «нормандской четверки» ожидает господин Штайнмайер, то под этим, по мнению эксперта, подразумевается, что «Украину собираются дожать в части выполнения тех обязательств, под которыми она подписалась». В частности, речь идет о согласии Киева на проведение и признание выборов на оккупированном Донбассе.

Вместе с тем, Мельник допускает, что у главы МИД Германии есть некие основания говорить о возможности проведения выборов на Донбассе в первом полугодии 2016 года. Однако, важно понимать (и Штайнмайер это тоже понимает), что в нынешней ситуации на Донбассе не может быть выборов. Голосование, если таковое состоится, может стать лишь имитацией выборов под молчаливое согласие Украины и Европы. А признание такой имитации выборов выборами может случиться лишь «для галочки» - конфликт, мол, урегулирован.

Худший сценарий

Украинский дипломат, экс-генконсул Украины в Эдинбурге Богдан Яременко считает, что у Украины нет четкого видения того, как двигаться вперед и «отбрыкиваться» от абсолютно невыгодных и контрпродуктивних предложений в рамках урегулирования ситуации на Донбассе. Германия, действительно, давит на Украину относительно выполнения части политических обязательств Минских соглашений, фактически пытаясь игнорировать факт о том, что на Донбассе идет война, продолжаются обстрелы и нет обмена заложниками. Поэтому, по мнению дипломата, грядущая встреча в Париже сведется к слабой констатации того, что перемирие не наступило, но надо проводить выборы. Это тот сценарий, который для Украины является наименее приемлемым и наиболее опасным.

«Позиция Германии вполне устраивает Россию, очевидно, у них частично совпадают интересы в том смысле, чтобы отменить санкции и восстановить экономическое сотрудничество. В данном случае очень трудно спрогнозировать, каким мог бы быть позитивный сценарий развития этих переговоров или достижения каких-то договоренностей, которые были бы полезными для Украины», - отмечает он.

По мнению Яременко, немецкая дипломатия, на сегодняшний день, не способна дать четкое видение урегулирования российско-украинского конфликта. Другими словами, все прекрасно понимают негативную роль России, но, не будучи способными сформулировать четкую стратегию, топчутся в рамках Минских соглашений, продавливая выполнение Украиной их политической части. Причем, без учета простого факта, что в Украине идет война и не выполнены исходные положения того, что более года назад было подписано в Минске.

Украине же, по словам дипломата, необходимо изменить подходы и проводить более активную, агрессивную дипломатию, направленную на разъяснение невозможности выполнения Минска, на изменение обстоятельств, на невыполнение другими участниками этих договоренностей. В конце концов Германия и Франция тоже не выполняют Минские договоренности в части восстановления банковской системы на Донбассе, считает Яременко.

В этой связи, по его мнению, необходимо кардинально изменить переговорную линию и заменить «выкручивание и оправдания» категорическим отказом от переговоров на любые другие темы, пока на Донбассе действительно не прекратится огонь и Россия не выведет свои вооружения.

Минский тупик

Эксперт-межународник Олег Белоколос отмечает, что Минские договоренности настолько расплывчатый и нечетко составленный документ, что каждая страна толкует его по-своему. Россия, конечно, заинтересована в проведении выборов на Донбассе и легитимизации людей, которые сегодня находятся у власти в так называемых «ДНР» и «ЛНР», любыми способами. «Россия, конечно, будет использовать эскалацию или деэскалацию ситуации так, как ей выгодно. Она фактически дирижирует этим конфликтом. Как Путин решит, так оно и будет на Донбассе, и ничего хорошего Украину на востоке не ждет в ближайшем будущем», - уверен Белоколос.

Однако для Украины это неприемлемый вариант, и необходимо серьезно настаивать на том, что выборы в тех условиях, которые там сложились вряд ли возможны. «Все понимают, что никакие стандарты ОБСЕ там невозможны, украинские СМИ там не работают и не будут работать, никакие украинские политические партии, кроме, возможно, одной или двух, там не смогут функционировать. Поэтому очевидно, что признать выборы в таких условиях или даже просто провести их там - нереально», - уверен он.

Еще одним вопросом «выборов на Донбассе в первом полугодии» остается тема вынужденных переселенцев, которых, по разным подсчетам, около миллиона человек. Вряд ли на сегодняшний день кто-то из высоких переговорщиков представляет, как обеспечить внутренним мигрантам реализацию их избирательных прав.

Сегодня оккупированный Донбасс живет в своей реальности, за счет России. А Украина, по мнению эксперта, не потянет сегодня большой комплекс вопросов ни политически, ни экономически, ни идеологически. «Все это выглядит как тупик. Все повторяют мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, но как их выполнять никто не понимает и не видит», - отмечает Белоколос.

…В сложившейся ситуации наиболее очевидным остается сценарий определенного замораживания конфликта на Донбассе. А Украине в этой ситуации стоит накапливать силы, максимально имплементировать реформы и бороться с коррупцией.

Константин Гончаров