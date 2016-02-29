МИД: Украина ведет переговоры об упрощении визового режима с 30 странами
18:13, 29 февраля 2016Политика
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Переговорный процесс по упрощению режима поездок для украинцев ведется с более чем 30 странами.
REUTERS
Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры об упрощении визового режима с 30 странами.
Об этом директор Департамента консульской службы МИД Андрей Сибига сообщил во время Facebook-конференции.
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«Переговорный процесс по упрощению режима поездок для наших граждан ведется с более чем 30 странами: Латинской Америки, Персидского Залива, Южной и Юго-Восточной Азии», - отметил Сибига.
Как сообщал УНИАН, МИД Украины предлагает ввести безвизовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии.
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