Стенограмма заседания СНБО времен аннексии Крыма обнародована в полном объеме – Парубий

В ней нет выступлений тогдашнего замгенпрокурора Николая Голомши и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы, поскольку они не были членами СНБО и не входили в список официально приглашенных на это заседание лиц. Об этом бывший секретарь СНБО Андрей Парубий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос о том, в полном ли объеме обнародована стенограмма вышеупомянутого заседания СНБО, Парубий ответил: "Да, конечно. Тем более, я не просто присутствовал на этом заседании, а находился там в качестве секретаря Совета национальной безопасности и обороны. И хочу сказать, что в стенограмму нашего заседания могли войти высказывания и мнения только членов СНБО или официально приглашенных на это заседание. Все мысли, которые там в то время звучали, если мне не изменяет память, они полностью отражены в стенограмме и передают картину того бурного дня", - отметил Парубий.

"Насколько я понимаю, ни господин Замана, ни господин Голомша не входили ни в перечень членов СНБО, ни в перечень приглашенных на заседание СНБО. И я не помню, чтобы вышеуказанные лица к этому заседанию имели какое-то отношение", - добавил экс-секретарь СНБО.

В то же время, Парубий предположил, что кто-то из них (Замана или Голомша - ред.) "мог зайти или заглянуть на заседание", поскольку в тот день оно проводилось в помещении Верховной Рады Украины. "Но их не было ни среди участников, ни среди членов СНБО", - подчеркнул Парубий.

Напомним, 22 февраля, во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины была обнародована стенограмма заседания СНБО от 28 февраля 2014 года - во время оккупации Крыма Россией. На голосование в тот день был вынесен вопрос о введении военного положения на полуострове. Согласно обнародованной информации, за введение военного положения в Крыму проголосовал тогда лишь Александр Турчинов.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал опубликованную стенограмму "неправдивой", заявив, что из нее убрали выступления как минимум двух людей - тогдашнего замгенпрокурора Николая Голомши и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы. Голомша, в свою очередь, заметил, что якобы тоже голосовал за введение военного положения в Крыму, но его мнение почему-то не учли.

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В СНБО все вышеупомянутые замечания называют спекуляциями, заявляя, что ни Замана, ни Голомша не выступали на том заседании СНБО, поэтому их выступлений и нет в стенограмме. А их "выдуманные воспоминания являются политическим пиаром и не соответствуют исторической правде".