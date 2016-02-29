СБУ рассказала о планах России использовать "азовца" Краснова для вторжения на Херсонщину

16:16, 29 февраля 2016
Политика
6282 0

Задержанный накануне глава корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов готовил убийство на админгранице с Крымом.

azov.press


 

Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

Он рассказал, что Краснов по указанию РФ готовил убийство на админгранице.

По его словам, руководство полка "Азов" не знало о намерениях Краснова, передает Российская правда.

Читайте также"Азовец" Краснов заложил схрон со взрывчаткой - СБУ

"Одним из его задач в Украине была подготовка убийства одного из активистов на административной границе с Крымом", - заявил представитель СБУ.

Это, по его словам, вызвало бы провокации и дало бы возможность России вторгнуться на Херсонщину.

"Эту ситуацию российские спецслужбы хотели использовать, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе и развязать руки российской спецмашине, чтобы иметь возможность вторгнуться на Херсонщину", - сказал Ткачук.

Как сообщалось, СБУ заявляет, что председатель гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов работал на российскую сторону.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter