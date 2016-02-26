В "Оппозиционном блоке" Днепропетровска рассказали о расколе внутри партии

Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает "Мост-Днепр".

Епифанцева подчеркивает, что ни она, ни ряд других политиков не изменили своим политическим и идеологическим принципам, по-прежнему оставаясь членами "Оппозиционного блока" и продолжая занимать свои посты.

"Ни для кого не секрет, что в партии "Оппозиционный блок" произошел раскол. Все знают, что лично я стояла у истоков и подняла первое знамя "Оппозиционного блока" в Днепропетровске. Ни для кого не секрет, что моя позиция принципиальна, и я хочу с полной ответственностью заявить, что ни мое мнение, ни мои убеждения, на сегодняшний день не изменились", - отметила она.

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Епифанцева рассказала, что в партии произошел раскол, потому что в политсиле образовалось внутреннее течение. "После выборов в октябре прошлого года и по февраль настоящего городской совет пребывает в полном деструктиве. Под знамена "Оппозиционного блока" мы стали для того, чтобы быть конструктивной оппозицией, которая реально бы решала проблемы наших избирателей", - отметила она.

Кроме того, руководитель Днепропетровского "Оппоблока" заявила, что вступление в коалицию с партиями УКРОП и "Самопомич" обусловлено необходимостью скорейшего запуска работы городского совета и не имеет под собой каких-либо финансовых интересов.

"Когда стал вопрос о том, что царит деструктив, у нас появилось особое видение решения данной ситуации. Непозволительно, чтобы на протяжении 1/10 каденции блокировалась работа города. Сегодня Днепропетровск – это единственный город Украины, который не принял бюджет", - добавила она.

Напомним, что 24 февраля в Днепропетровском городском совете была создана коалиция, в которую вошли 35 депутатов, представляющих партии УКРОП, "Самопомич" и часть депутатов от "Оппозиционного блока".