Экс-посол США Пайфер: РФ хочет превратить Донбасс в территорию замороженного конфликта

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение посол высказал в четверг в Брюсселе во время обсуждения вопроса европейской безопасности после незаконной аннексии Россией Крыма.

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"Если вы посмотрите на действия России против Украины, то я бы отделил Крым от Донбасса: россияне хотели Крым и нелегально его аннексировали. Но россияне не преследуют такой цели в отношении Донбасса. Наоборот, выглядит так, что россияне хотят использовать Донбасс как механизм давления на Киев, чтобы дестабилизировать руководство и сделать более сложным для него движение с настоящими реформами, с выполнением Соглашения об ассоциации. Я думаю, что Донбасс будет в списке "замороженных" или не "очень замороженных конфликтов", - сказал Стивен Пайфер.

По убеждению американского дипломата, "существует важный внутренний компонент относительно того, что россияне делают в Украине, Сирии". В этой связи он пояснил, что когда Владимир Путин вернулся к президентству в 2012, экономическая ситуация была более сложной", чем при его первом сроке, появились "российский национализм, антиамериканские высказывания, идея, что Россия - великая сила". "Это своего рода движущая сила поведения России в Украине и Сирии. Мы также должны рассмотреть тот факт, что, с точки зрения господина Путина, международная безопасность за последние 20 лет развивалась негативно для российских интересов. Прежде всего, она отрицает российские сферы интересов, которые россияне рассматривают как свое право", - подчеркнул Стивен Пайфер.