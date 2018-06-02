Выборы без правил: Почему в Украине до сих пор нет Избирательного кодекса

Когда представители депутатского корпуса, особенно малых фракций, не сумевших за два года эффективно разыграть свои «золотые акции» в рамках коалиции, поднимают тему необходимости проведения еще одних досрочных выборов Верховной Рады, они стараются не упоминать, по какому именно избирательному закону такие выборы могут состояться. Впрочем, пока вопрос проведения досрочной парламентской кампании в октябре-ноябре текущего года только обсуждается в высоких кабинетах, тема избирательного законодательства не популярна и в крупных фракциях.

Быть или не быть выборам – окончательное решение Украина узнает не раньше мая. Однако уже сегодня стоило бы поинтересоваться правилами игры на вероятной избирательной гонке.

Без избирательного кодекса

Украинцы за годы Независимости выбирали народных депутатов разными способами, используя и чистую мажоритарную, и пропорциональную, и смешанную избирательные системы. Каждую из них (буквально накануне голосования) внедряли депутаты действующего парламентского большинства. Таким образом представители коалиции пытались гарантировать себе положительный результат в ходе новой избирательной кампании. Но каждая из избирательных систем, после проведения голосования, подвергалась нещадной критике. Пропорциональная с закрытыми списками оказалась неэффективной из-за оторванности депутатов-списочников от народа. Мажоритарная не стала панацеей, поскольку мажоритарщики-индивидуалисты не могли договариваться между собой в стенах Верховной Рады, да и попасть в парламент мог, буквально, кто угодно, имеющий для этого ресурсы. Но и смешанная (когда половина парламентариев избиралась по закрытым партийным спискам, а половина – по мажоритарным округам) также не приблизила народных избранников к народу, а ее мажоритарная составляющая и вовсе прослыла коррупционной (засевание страны гречкой – история из этой оперы).

Лучшим способом прекратить манипуляции избирательным законодательством и поставить точку в выборе избирательных систем, могло бы стать принятие в Украине избирательного кодекса. «Принять избирательный кодекс Венецианская комиссия и эксперты Совета Европы рекомендуют Украине на протяжении последних 10 лет. И 10 лет этот вопрос не может сдвинуться с мертвой точки, потому что принятие кодекса не выгодно ни одной украинской власти. Ведь систематизация избирательного законодательства, установление прозрачных и понятных правил игры во время выборов, осложнит использование административного ресурса, подкуп членов комиссий или другие нарушения, которые традиционно проходят во время выборов», - рассказал представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Раз и навсегда решить эту проблему и прописать четкие правила обещал нынешний, восьмой созыв Верховной Рады. Принятие качественного избирательного кодекса, включающего в себя ряд избирательных законов, которые касаются выборов разных уровней, закона о Центральной избирательной комиссии, закона о едином государственном реестре избирателей и т.д., было одной из первоочередных задач коалиции «Европейская Украина», о кончине которой в новом году заговорили с новой силой. «Вопрос избирательного законодательства стоял в коалиционном соглашении как первоочередное задание на первый квартал 2015 года. Но это задание не было выполнено», - отметила координатор избирательных программ общественной сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Нет голосов для поддержки

Вместе с тем, осенью 2015 года в Верховной Раде все же были зарегистрированы два проекта избирательных кодексов. «Проекты №3112 (авторства народного депутата Валерия Писаренко) и №3112-1 (авторства группы народных депутатов Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца) поставлены на рассмотрение в ходе текущей сессии – до конца июля», - рассказала заместитель генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) Наталья Линник.

По ее словам, оба проекта предлагают пропорциональную систему с открытыми списками. Принципиальные отличия этих документов лишь в том, что первый законопроект предусматривает такой же механизм голосования, как на местных выборах осенью 2015 года. То есть, когда избиратель одновременно голосует и за партию, и за кандидата. Второй же позволяет избирателю непосредственно влиять не только на избрание конкретного кандидата, а и ранжирование кандидатов в списках партий. «Это достаточно прогрессивный проект, - считает Наталья Линник. – Он заслуживает на внимание и рассмотрение».

«Не важно, ждут Украину досрочные парламентские выборы, или нет, принимать избирательный кодекс необходимо. Пора прекратить практику «подгонять» закон о выборах под каждую новую власть или под удобный для нее сценарий. Правила игры должны быть известны заранее, поскольку в условиях, когда закон о выборах каждый раз меняется за месяц до выборов, планировать деятельность политических партий наперед, проводить глобальную политику - невозможно», - отмечает Владимир Пилипенко.

Вместе с тем, по словам Ольги Айвазовской, в нынешней ситуации избирательный кодекс не может стать панацеей. «Кодекс – это не решение текущих проблем. Это укрепление политической культуры. После его принятия, с ним можно работать 10, 20, 30 лет. Но сейчас вынесение в сессионный зал любого проекта кодекса приведет к его провалу – голосов в зале не найдется», - говорит она.

Похожего мнения придерживается и народный депутат от «Блока Петра Порошенко», член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко, который считает, что такие системные документы нельзя принимать «под выборы». «Избирательный кодекс – серьезный документ, который регулирует президентские, парламентские, местные выборы. И если принимать его в спешке, особенно, перед досрочными выборами (если такие будут), это дискредитирует его идею», - рассказал он.

В принципе, такие замечания действительно не лишены смысла. Из года в год эксперты настаивают: внедрять новую систему нужно, по меньшей мере, за полгода до выборов. А если речь идет о системных изменениях, которые несет в себе избирательный кодекс, то времени нужно еще больше.

Страх открытых списков

Впрочем, ничего не мешает народным депутатам подкорректировать существующие правила игры. По крайней мере, что касается парламентских выборов и мажоритарной составляющей в них. «Важно, чтобы мажоритарка, как рассадник коррупции, была уничтожена. Поскольку именно она позволяет подкупать избирателей, применять админресурс и так далее. Если этого не сделать, в Верховную Раду снова попадут те, у кого есть ресурсы. А ситуация в парламенте кардинально не изменится», - подчеркивает директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Собственно, по словам замглавы КИУ Натальи Линник, внесение изменений в закон о выборах Верховной Рады не будет противоречить принятию избирательного кодекса в будущем. Вопрос лишь в том, какую систему народные депутаты готовы принять за основу. Ведь главная проблема, которая, похоже, и мешала парламентариям всерьез взяться за избирательное законодательство – запрос общества на открытые избирательные списки – за два года никуда не делась.

Да, на словах депутаты подтверждают, что наиболее вероятной избирательной системой они видят пропорциональную с открытыми списками. Но из трех соответствующих законопроектов (№1068, №1068-1 и №1068-2), которые были зарегистрированы в этом созыве, отвечающим требованиям общества можно назвать только один – последний в этом списке. Да и то лишь в том смысле, что его можно было бы реанимировать и принять за основу, а после -дорабатывать.

«Насколько мне известно, депутаты и некоторые фракции говорят о том, что нужно менять закон о выборах в части избирательной системы и процедур. Параллельная избирательная система (смешанная) не устраивает большое количество политиков. Но, к сожалению, их сегодня не критичная масса, чтобы говорить, что задание изменения избирательной системы на пропорциональную с открытыми списками является на 100% реалистичным», - отмечает Ольга Айвазовская.

По ее словам, депутатов, готовых пересмотреть избирательную систему в сторону пропорциональной с открытыми списками, около 50 человек.

Собственно, те фракции, которые громче всех кричат о необходимости досрочных выборов Верховной Рады, похоже, такой вариант действительно не рассматривают. Во всяком случае, «Самопомощь», покинув ряды коалиции без году неделя, считает необходимым принять новые законы о выборах, парламенте, правительстве, политических партиях и президенте. Что касается выборов народных депутатов, конечно, речь идет об открытых списках.

По словам народного депутата от этой фракции, вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, «Самопомощь» готовит эти законодательные инициативы в качестве собственной программы. Когда же они будут подготовлены, зарегистрированы в парламенте и, наконец, проголосованы? Риторический вопрос.

Вечный переходный период

На сегодняшний день существует высокая вероятность, что, осознавая риски реальных открытых списков и понимая опасность мажоритарной составляющей, депутаты все же изменят избирательную систему. Но не так, как хотелось бы избирателям. «Дискуссия ведется в таком контексте: возможно, стоит перейти к пропорциональной системе с закрытыми списками на некий переходный период», - отмечает Ольга Айвазовская.

Учитывая же, что выборы в Украине, едва ли, не ежегодно, подобный переходный период может длиться сколько угодно долго. Это, к слову, понимают западные партнеры Украины, отмечая, что новые досрочные выборы означают новый виток нестабильности. «Западные партнеры опасаются досрочных выборов. Их не так волнует, как удастся переформатировать коалицию или заменить премьера, но вопрос того, как избежать досрочных выборов - это важно, потому что это будет период нестабильности», - считает профессор НаУКМА, политолог Алексей Гарань.

Вместе с тем, озвученный выше сценарий устроит большинство фракций и партий, планирующих принимать участие в досрочных выборах, но которые не могут сегодня рассчитывать на значительное финансирование или админресурс. Кроме того, подобные «новации» избирательного законодательства играют на руку партийным вождям. Особенно, в свете принятия закона №3700, позволяющего партии убирать «неугодных» кандидатов из партийного списка, по сути, уже после выборов.

Кроме того, Верховная Рада может оставить и существующую смешанную избирательную систему, поскольку партии уже к ней приспособились и привыкли. Такой сценарии на руку крупным фракциям, политическим силам и отдельным мажоритарщикам, подкрепленным капиталами отечественных олигархов. «Большинство устраивает та система, которую мы сейчас имеем. Но это влияет на качество Верховной Рады. Если бы были открытые списки, то это привело бы к смене качества. Поскольку люди голосовали бы за конкретного кандидата – лучшего из предложенных партиями. А это уменьшило бы количество «гастролеров», случайных депутатов, которые прошли в парламент под брендом партии или как самовыдвиженцы, а потом «запрыгнули» в какую-то фракцию, иногда даже меняя свои взгляды», - говорит Айвазовская.

Таким образом, пока политики играются в «обновление» лиц через досрочные выборы без реального обновления системы, обещанных открытых списков как не было, так и нет, а принятие качественного избирательного кодекса – сценарий туманного будущего, о стабильности и предсказуемости избирательного процесса, вне зависимости от того, касается это очередных выборов или досрочных, речь пока идти не может.

Татьяна Урбанская