СМИ рассказали, почему Межигорье за два года так и не сменило владельца

За это время из домов в Межигорье только исчезают ценные предметы, хотя объект и находится под арестом, а в Генеральной прокуратуре ведется следствие по его незаконном присвоении, говорится в расследовании "Радио Свобода".

Общественные борцы с коррупцией отмечают, что основная причина затягивания процесса - ненадлежащее, несвоевременное и неполное расследование источников происхождения активов Януковича.

По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, дело осложняется тем, что Виктора Януковича нет в стране, но есть механизм заочного расследования и суда, который позволяет получить приговор и конфисковать имущество.

"Расследование и судебные процессы можно было все это время вести и против третьих лиц, в частности, относительно компании "Танталит", которой по документам принадлежит большая часть объектов в Межигорье", - говорится в расследовании издания.

Кроме того, отмечается, что пока ни одно дело в отношении лиц из санкционного списка не дошло до суда. А недвижимость в Межигорье была арестована через год после открытия доступа для общественности.

"У нас может открыть производство в отношении юридических лиц уголовное следствие, довести дело до суда и быстренько конфисковывать это имущество. На самом деле ничего не было сделано. Через год только после того, как Межигорье было разоблачено, оно было арестовано. Имущество теряет свою стоимость, появляется каким-то образом на аукционах в Лондоне. Это все должно решаться системно. Нынешняя прокуратура не хотела и не хочет этого решать", – отметили в Центре противодействия коррупции.

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В ГПУ на критику отвечают, что не исключают, что "что-то могли не охватить, не доделать", однако делают все от них зависящее в пределах полномочий и ждут разрешение Интерпола на осуществление международного розыска.

В свою очередь в Transparency Internationalзаявили, чтомасштаб задач по Межигорью, которые стоят перед правоохранительными органами Украины, не соответствует уровню их компетенции и организационных возможностей.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ прекратила расследование в отношении всех бывших высокопоставленных чиновников, а также дела по "Межигорью", связанные с завладением государственным имуществом в больших размерах, где среди прочих подозревается экс-президент Янукович.