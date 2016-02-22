Зона свободной торговли с ЕС ускорит экономический рост Украины - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время встречи с Федеральным министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел и международного развития Французской Республики Жаном-Марком Эро, которые находятся в Украине с рабочим визитом.

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«Зона свободной торговли между Украиной и ЕС, вступившая в силу 1 января этого года - это еще один механизм, как ускорить экономический рост в Украине и увеличить объемы торговли, несмотря на то, что Россия ввела торговое эмбарго», - сказал глава правительства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что зона свободной торговли с ЕС уже позволила Украине нарастить экспорт продовольствия в страны ЕС на 16%.