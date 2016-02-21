За два года со времен Евромайдана Украина стала действительно независимым государством – премьер

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в «10 минутах с премьер-министром».

Он отметил, что в каждой украинской семье обсуждаются вопросы: что изменилось за два года; зачем был Майдан; действительно ли мы достигли того, чего хотели?

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«Буду с вами откровенен. Конечно, мы не достигли всего того, чего хотели и на что надеялся украинский народ. И здесь есть часть моей вины, которую я признаю», - сказал Яценюк.

При этом он призвал граждан вдуматься, какие фундаментальные изменения прошли в Украине за последние два года.

«Украина стала действительно независимым государством. Раньше мы были фактически под внешним управлением Российской Федерации. Сегодня Украина – это независимая и суверенная страна. Сегодня Украина – это государство, которое борется против российской военной агрессии. Сегодня Украина – это страна свободных граждан, граждан, которые победили в Революции Достоинства. Сегодня Украина – это достойное государство», - подчеркнул он.

«Мы не зависим от России ни по газу, ни по экономике, ни по политике», - добавил Яценюк.

Вместе с тем, по его словам, украинским политикам не хватает зрелости.

«Честность, прозрачность и достоинство – это то, что нужно в целом для украинской политической системы», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он заверил, что правительству удалось разрушить систему узурпации власти, «где только один, его семья и окружение управляли всем». Новая власть начала децентрализацию.

Также Яценюк напомнил, что вместо милиции советского образца в Украине создана полицию, а также новая армия, которой фактически не существовало.

«Украина, которая ранее в мировых средствах массовой информации была как часть бывшего Советского Союза, сегодня для всего цивилизованного мира стала независимым и суверенным государством, европейским государством, которое мы совместно строим», - подчеркнул Яценюк.