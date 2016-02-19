Яценюк объяснил свой низкий рейтинг проведением реформ

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам.

«Относительно рейтингов. Я же с вами совершенно откровенно начал говорить о том, что я понимал год назад, когда вступал второй раз на пост премьер-министра: чем закончится это для меня как для политика», - сказал Яценюк.

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По его словам, чем больше повышаются тарифы и принимаются меры экономии, проводятся непопулярные реформы, тем ниже рейтинги.

«Но мое задание было – забыть о своем политическом рейтинге и сделать фундаментальные изменения, в которых нуждалась страна. Я с этим заданием двигаюсь вперед», - сказал Яценюк.

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