Глава Верховного суда предлагает разгрузить суды, передав бесспорные дела нотариусам

12:26, 19 февраля 2016
Политика
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Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк предлагает разгрузить суды, передав бесспорные дела нотариусам, а также ввести институт уголовного проступка.

суд судья фемида / tut.by

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховном суде с отчетом по 2015 году.

Романюк считает, что большую нагрузку на судей, особенно местных судов, можно уменьшить, изменив определенные нормы законодательства. В частности, разрешения бесспорных по существу требований нужно вывести из-под обязательной юрисдикции суда, поскольку не судебные органы, в частности, нотариат, вполне способны решать такие требования не менее эффективно, чем суд, а также быстрее и проще.

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По его словам, также необходимо ввести институт уголовного проступка, тем самым упростив процедуру судебного расследования правонарушений и преступлений, которые будут попадать в эту категорию без ущерба для качества судебной работы.

Таким образом, как добавил глава ВСУ, у судей высвободится время для рассмотрения значительно более сложных дел.

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