Яценюк предложил парламенту "закопать топор войны"
11:48, 19 февраля 2016Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает Верховной Раде "перевернуть страницу и закопать топор войны".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"Я обращаюсь ко всем членам украинского парламента - перевернуть страницу и закопать топор войны. Остановить хаос и политический кризис, который начался именно в стенах парламента", - сказал Яценюк.
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По его словам, "мы способны это сделать и двигаться дальше по пути реформ, исключительно по пути необходимых изменений в стране".
Яценюк считает необходимым "не дать возможности разрушить то, что мы так трудно в течение последних двух лет вместе делали".
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