Яценюк предложил парламенту "закопать топор войны"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я обращаюсь ко всем членам украинского парламента - перевернуть страницу и закопать топор войны. Остановить хаос и политический кризис, который начался именно в стенах парламента", - сказал Яценюк.

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По его словам, "мы способны это сделать и двигаться дальше по пути реформ, исключительно по пути необходимых изменений в стране".

Яценюк считает необходимым "не дать возможности разрушить то, что мы так трудно в течение последних двух лет вместе делали".