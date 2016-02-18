Рада приняла закон, по которому следователи и прокуроры у любого человека смогут конфисковать все - нардеп

Об этом на своей странице в сети Facebook написал народный депутат, член президиума политсовета УКРОПа Виталий Куприй.

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Политик сообщил, что он голосовал против этого закона, поскольку, по его мнению, определение специальной конфискации, прописанное в законе, несет опасность для всех граждан страны.

Так, закон предусматривает, что специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества. Это происходит при условии совершения умышленного преступления или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, определенного Особой частью Уголовного кодекса, за которые предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа на сумму свыше 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Это означает, что теперь не суд, а следователи и прокуроры будут определять, есть ли в том, как ходит, ест или спит человек, признаки общественно опасного деяния. И на основании того, что вы кому-то просто не понравились, что у вас есть что забрать, что вы принципиальны и не прогибаетесь под преступную власть, у вас могут отобрать все», – пояснил политик.

Он также подчеркнул, что это не является борьбой с коррупционерами, ведь действие закона распространяется на всех без исключения.

«Масштаб злоупотреблений правоохранителей с зарплатой в три тысячи гривен будет поразительным. День за днем они будут фальсифицировать дела, чтобы расправиться с неугодными и отобрать их имущество», – убежден народный депутат. По его словам, все это будет иметь неконтролируемые последствия, вплоть до вооруженного сопротивления. «Мы катимся в пропасть», – констатировал Виталий Куприй.