Ляшко считает, что для выхода из коалиции достаточно заявления
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что для выхода из коалиции достаточно заявления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о якобы отсутствии документов о выходе возглавляемой им фракции из коалиции.
Ляшко отметил, что фракция вышла из коалиции 1 сентября 2015 года.
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"Сегодня нет ни одного закона, который бы регламентировал процедуру выхода и вхождения в коалицию. Следовательно, заявление, наше политическое заявление о выходе из коалиции — это факт выхода из коалиции", - сказал Ляшко.
Напомним, ранее лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что де-юре Радикальная партия из коалиции не выходила, поэтому вместе с ней в коалиции до сих пор больше 226 депутатов.
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