Ляшко считает, что для выхода из коалиции достаточно заявления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о якобы отсутствии документов о выходе возглавляемой им фракции из коалиции.

Ляшко отметил, что фракция вышла из коалиции 1 сентября 2015 года.

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"Сегодня нет ни одного закона, который бы регламентировал процедуру выхода и вхождения в коалицию. Следовательно, заявление, наше политическое заявление о выходе из коалиции — это факт выхода из коалиции", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что де-юре Радикальная партия из коалиции не выходила, поэтому вместе с ней в коалиции до сих пор больше 226 депутатов.

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