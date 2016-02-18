Сыроид готова уйти из президиума Рады после выхода "Самопомочи" из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, отвечая на вопрос, продолжит ли Сыроыд быть заместителем председателя Верховной Рады после выхода "Самопомочи" из парламентской коалиции.

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"Мы готовы освободить любые должности, которые у нас на сегодня есть", - сказал Березюк.

По словам Березюка, с выходом "Самопомочи" коалиция не прекращает существования из-за того, что в нее вошла фракция Радикальной партии.

"Сегодня коалиция активно работает в парламенте и формально у них хватает голосов. Ляшко сегодня вернулся в коалицию, о чем мы услышали от вас (журналистов - УНИАН). Поэтому у коалиции есть большинство голосов", - сказал он.

Также Березюк заявил, что его фракция возвращается сегодня в парламент.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину. В связи с этим в последние два дня фракция "Самопомич" отсутствовала на заседаниях Верховной Рады.

17 февраля фракция "Батькивщина" заявила о выходе из парламентской коалиции.