ГПУ не установила факта стрельбы снайперов "Альфы", "Сокола" и УГО по "майдановцам"

Об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По его словам, установлено, что снайперские или контрснайперские группы из числа бойцов «Альфы», «Сокола» и УГО были размещены на крышах центральных зданий в Киеве. «Не установлено применение оружия ими. При этом не найдено пуль (от их оружия) ни в телах пострадавших, ни в столбах или стенах”. - сказал Горбатюк.