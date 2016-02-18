Комитет Рады предлагает внести в "безвизовый" закон правки, противоречащие требованиям ЕС

Об этом сообщила член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, пишет Европейская правда.

По ее словам, поправки были внесены депутатами Николаем Паламарчуком и Сергеем Власенко.

"В законопроект об аресте активов и спецконфискации (4054) были внесены правки, которые существенно меняют суть, аннулируя норму о конфискации преступных активов у третьих лиц и значительно ограничивая круг преступлений, в отношении которых может применяться спецконфискация", - отметила Каленюк.

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В то же время, в принятом в четверг законе "О прокуратуре" (№4055), по словам эксперта, оставили право генпрокурора отклонять один раз кандидата, представленного конкурсной комиссии на административные должности.

"Такое решение было аргументировано законами о люстрации, основами предотвращения и противодействия коррупции, а также законом о государственной тайне", - рассказала Каленюк.

"Депутаты также отклонили предложение о снятии требования 5 лет прокурорского стажа на должности спецпрокурора", - добавила она. Это требование ранее выдвигали ЕС и МВФ.