Комитет Рады предлагает внести в "безвизовый" закон правки, противоречащие требованиям ЕС
Во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в один из "безвизовых законопроектов" №4054 были внесены существенные правки, несмотря на призыв посла ЕС Яна Томбинского принять закон во втором чтении в нынешней редакции.
Об этом сообщила член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, пишет Европейская правда.
По ее словам, поправки были внесены депутатами Николаем Паламарчуком и Сергеем Власенко.
"В законопроект об аресте активов и спецконфискации (4054) были внесены правки, которые существенно меняют суть, аннулируя норму о конфискации преступных активов у третьих лиц и значительно ограничивая круг преступлений, в отношении которых может применяться спецконфискация", - отметила Каленюк.
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В то же время, в принятом в четверг законе "О прокуратуре" (№4055), по словам эксперта, оставили право генпрокурора отклонять один раз кандидата, представленного конкурсной комиссии на административные должности.
"Такое решение было аргументировано законами о люстрации, основами предотвращения и противодействия коррупции, а также законом о государственной тайне", - рассказала Каленюк.
"Депутаты также отклонили предложение о снятии требования 5 лет прокурорского стажа на должности спецпрокурора", - добавила она. Это требование ранее выдвигали ЕС и МВФ.