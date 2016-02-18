Фракция Ляшко не вернется в состав коалиции - депутат

Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк.

"Мы не возвращаемся в коалицию. Это первое", - отметил он.

По словам депутата, несколько недель назад Радикальная партия обратилась к президенту, премьер-министру и спикеру парламента с предложением антикризисной программы спасения экономики страны.

"Предложение Радикальной партии заключается в формировании новой коалиции на основе новой программы деятельности с новым кадровым составом правительства. Это принципиальная позиция среди наших принципиальных требований, которые мы выдвинули, и которые являются для нас такими, при которых мы готовы формировать новую коалицию", - сказал Галасюк.

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"Мы готовы к формированию нового коалиционного правительства со всеми проукраинскими парламентскими силами, кроме "Оппозиционного блока", поскольку я считаю, что это понятно любому человеку в стране, сегодня досрочные выборы выгодны, прежде всего, "Оппозиционному блоку". Они хотят увеличить свое присутствие в парламенте", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 февраля премьер-министр Арсений Яценюк не исключил, что Радикальная партия может войти в коалицию.