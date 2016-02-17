БПП не будет отзывать голоса под коалиционным соглашением
Фракция Блока Петра Порошенко не будет отзывать свои голоса под действующим коалиционным соглашением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "БПП" Юрий Луценко сообщил в комментарии журналистам после заседания фракции с участием президента Петра Порошенко.
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"Мы не будем отзывать голоса под коалиционным соглашением. Потому что это соглашение - это то, во что мы верим и ради чего пришли в парламент. Но мы уверены, что правительство Яценюка в этом формате не способно его выполнить", - сказал Луценко.
Он подчеркнул, что фракция продолжает настаивать на невозможности правительства в нынешнем составе выполнять это проевропейское коалиционное соглашение.
"Нас спрашивают, выйдем ли мы из коалиции. Ее нет. Мы не будем отзывать подписи", - сказал Луценко и отметил, что коалиция "развалена бездействием по ключевым направлениям, которых требует общество, именно правительством Яценюка".
По убеждению Луценко, восстановление коалиции - задача для премьер-министра, "этого или следующего".
"Как он должен это сделать? Предложить парламенту новое технократическое правительство, которое будет иметь план ежемесячных действий по выполнению коалиционного соглашения с тем, чтобы люди начали ощущать позитивные сдвиги в своей жизни", - сказал политик.