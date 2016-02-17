БПП не будет отзывать голоса под коалиционным соглашением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "БПП" Юрий Луценко сообщил в комментарии журналистам после заседания фракции с участием президента Петра Порошенко.

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"Мы не будем отзывать голоса под коалиционным соглашением. Потому что это соглашение - это то, во что мы верим и ради чего пришли в парламент. Но мы уверены, что правительство Яценюка в этом формате не способно его выполнить", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что фракция продолжает настаивать на невозможности правительства в нынешнем составе выполнять это проевропейское коалиционное соглашение.

"Нас спрашивают, выйдем ли мы из коалиции. Ее нет. Мы не будем отзывать подписи", - сказал Луценко и отметил, что коалиция "развалена бездействием по ключевым направлениям, которых требует общество, именно правительством Яценюка".

По убеждению Луценко, восстановление коалиции - задача для премьер-министра, "этого или следующего".

"Как он должен это сделать? Предложить парламенту новое технократическое правительство, которое будет иметь план ежемесячных действий по выполнению коалиционного соглашения с тем, чтобы люди начали ощущать позитивные сдвиги в своей жизни", - сказал политик.