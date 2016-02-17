"Министр сделал свой выбор": "Батькивщина" исключила Жданова из партии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Игорь Жданов сделал свой выбор. Это его решение, на которое партия отреагировала логичным образом», - говорится в сообщении.

Следовательно, подчеркнули в партии, «Батькивщина» не имеет ни одного представителя в правительстве Арсения Яценюка.

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Как сообщалось, 16 февраля после неудачного голосования в Верховной Раде за отставку Кабинета министров фракция "Батькивщина" заявила, что отзывает из правительства своего министра Жданова.

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В то же время Жданов решил остаться в правительстве. «По просьбе премьер-министра Арсения Яценюка я остаюсь работать в правительстве. Сейчас не время раскачивать государственную лодку», - сказал он.

Сегодня, 17 февраля, фракция «Батькивщина» вышла из коалиции.