Земля за службу: как обманывают ветеранов АТО

Итак, в 2014 году было решено, что участники АТО вправе получать земельные участки для ведения фермерского или личного крестьянского хозяйства, садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, для индивидуального дачного строительства. Выделяемая для этих нужд земля могла быть либо государственной (в пределах областей), либо коммунальной (в пределах населенных пунктов) собственности. Для того, чтобы воспользоваться своим правом на землю, военнослужащему необходимо было написать в орган исполнительной власти или местного самоуправления заявление в произвольной форме, в котором следовало указать размеры участка, в зависимости от целевого назначения, желаемое место его расположения и предоставить документ, подтверждающий участие в АТО.

Выполнение инициативы по выдаче земли участникам антитеррористической операции было возложено на местные органы власти, поскольку суть идеи – бойцы должны получать земельные участки предусмотренными действующим законодательством способами, но в первую очередь и в наиболее сжатые сроки. Предполагалось, что, получив соответствующее ходатайство от участника АТО, соответствующий орган не более, чем за месяц, рассматривает такое заявление и выдает решение либо отказ на разработку проекта землеустройства.

Предполагалось, что, получив соответствующее ходатайство от участника АТО, рассматривают заявление не более, чем за месяц, и выдают решение либо отказ на разработку проекта землеустройства.

Вместе с тем, как это обычно бывает, исполнители так и не смогли довести эту процедуру до ума. А долгое хождение по кабинетам, спекуляции чиновников, которые занимаются выдачей земли, и постоянное жонглирование трактовками законов, привели к тому, что терпение у воинов лопнуло. И по стране понеслись протесты.

Протест как вынужденная мера

Одна из нашумевших историй – в Кировоградской области. Когда бойцы сначала больше года пытались получить землю, обещанную государством, а после объединились и устроили акцию протеста под зданием Кировоградской облгосадминистрации и возле здания Госгеокадастра. По словам участников пикета, без определенной суммы чиновники не подписывают военным документы. Военнослужащие пообещали, что будут пикетировать до тех пор, власть не отреагирует на их требования. В частности, не будут наказаны должностные лица Госгеокадастра, которые не один месяц препятствовали участникам АТО в получении земли.

Акция бойцов АТО вызвала широкий общественный резонанс, областной Госгеокадастр получил временного нового руководителя, а расследованием действий предыдущего занялась специальная правительственная комиссия. «За ночь работы (в ночь с 11 на 12 февраля, – УНИАН) учреждения (Госгеокадастра) издано 46 приказов на получение земельных участков участниками АТО и членами их семей, - написал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Вадим Никитин. – Напомню, что за два месяца работы с предыдущим руководителем, учреждение умудрилось выдать 111 приказов на получение земельных участков».

Вместе с тем, месяц назад военнослужащим уже обещали, что все наладится, и проблема с выделением земли сдвинется с мертвой точки.

Вместе с тем, месяц назад военнослужащим уже обещали, что все наладится, и проблема с выделением земли сдвинется с мертвой точки. Поэтому нынешние успехи они воспринимают довольно сдержано. И обещают, что если правительственная проверка будет формальной, то участники АТО снова выйдут на акцию протеста.

Собственно, такого же развития событий следует ожидать и в других регионах Украины, где есть схожие проблемы. Одной из первых в этом списке может стать Львовская область. В начале февраля бойцы АТО уже пикетировали Львовский горсовет с требованием не затягивать выделение земли для военнослужащих. «Возможно, единицы и получили квартиру или землю, но я думаю, что эти люди – близкие к чиновникам, а не простой народ», - рассказал один из участников акции, участник ​​АТО Николай Панков.

«Исчезающие» заявления и Генеральный план

Еще один пикет военнослужащие устроили во Львовской области, в селе Солонка Пустомитовского района. По словам одного из участников акции, подполковника, заместителя командира полка связи Василия Лилака, он написал заявление о выделении ему земли еще полтора года назад, в октябре 2014 года. И началось длительное ожидание. Однако никакого решения местные органы власти не выдали ни через месяц, ни через два, ни через полгода. Когда же возмущенные военнослужащие надавили на сельсовет, выяснилось, что заявления даже не были зарегистрированы. «Так и лежали, сложенные в папки, пылью припадали», - рассказал он.

Под давлением военных, их заявления все же были зарегистрированы, но дальше этого дело не пошло. «Глава сельсовета сообщил, что нет Генерального плана села, поэтому никаких решений пока принимать о выделении земли сельсовет не может… Обещает, что через 2-3 месяца согласуют с Госкомземом Генплан села и тогда будут заседать по поводу выделения нам земли», - отметил Василий Лилак.

Вместе с тем, депутат сельского совета села Солонка Анатолий Буренков рассказал, что выделение земли воинам АТО саботирует непосредственно сельский председатель. «Генеральный план села у председателя есть, он его просто не хочет показывать. Потому что тогда нужно будет заниматься разработкой участков, разработкой жилого квартала… Председатель занял выжидательную позицию, думая, что осенью будут перевыборы, и тянет резину. А земля выделяется только особенным людям, близким к нему. Боюсь, что так будет все затягиваться до осени, а после перевыборов могут наших парней из АТО просто «кинуть». И попробуй тогда найти заявления и документы», - посетовал он.

С подобной ситуацией демобилизованные военнослужащие столкнулись и на Волыни. По словам одного из местных бойцов АТО Вячеслава Савчука, его заявление на получение законных соток в селе Свитязь Шацкого района Волынской области, как и около 200 аналогичных заявлений других воинов, несколько месяцев пылились у чиновников без регистрации.

Бойцы узнали об этом случайно, когда через пять месяцев после подачи заявлений не увидели своих фамилий в списке претендующих на земельные участки на сайте местного земельного управления Госкомзема.

Бойцы узнали об этом случайно, когда через пять месяцев после подачи заявлений не увидели своих фамилий в списке тех, кто может претендовать на земельные участки на сайте местного земельного управления Госкомзема. «Тогда мы пошли в управление и спросили: где наши заявления. В ответ получили папку, в которой было до 200 заявлений, и они не были зарегистрированы!» - возмущается Вячеслав Савчук.

После скандала, естественно, все ходатайства были зарегистрированы, но уже тем числом, каким обнаружили «пропажу» документов. Вместе с тем, бойцы уже готовят документы в суд и хотят наказать нерадивых чиновников, допускающих такие «ошибки» и затягивающих возможность получения земли.

Махинации с кадастром

Вместе с тем, чиновники продолжают доказывать, что даже формальное выделение земли для бойцов АТО еще не означает, что военнослужащие эту землю получат. Так, комиссованный после ранения участник АТО Александр Хрулев написал заявление на получение земельного участка и подал его в Ужгородский горсовет еще в начале 2015 года. В октябре получил хорошую весть – землю решением сессии выделили. «А 15 января 2016 года с этими земельными участками возникла проблема», - рассказал он.

По словам главы правления общественной организации «Союз участников боевых действий АТО, побратимы Украины города Ужгород» Николая Марчишака, 16 октября 2015 года для участников АТО был выделен земельный массив, они начали оформлять документы на эти земельные участки, но позже выяснилось, что участки не являются собственностью городского совета. Как пояснили военным в местном управлении Госгеокадастра, один из сотрудников ведомства, якобы ошибочно, внес данные о землях, выделенных для участников АТО как о землях совхоза. «По моим данным, под эти махинации подпадает 98 земельных участков, - добавляет Николай Марчишак. - Мы провели внеочередное собрание и направили ходатайство о прекращении передачи в собственность частной фирме этих массивов. Мы контролируем этот процесс».

«Мне и другим пояснили, что проблема возникла по недоразумению, что городская власть якобы подала жалобу в прокуратуру, а работник, который ошибочно внес эти данные в кадастр, уже наказан… Но меня интересует: если бы мы сами не обратили на это внимание, была бы вообще решена эта проблема?», - возмущается Александр Хрулев.

К слову, у самого Николая Марчишака история с получением участка тоже превращается в детектив. Он написал заявление о получении земли еще в сентябре 2014 года, решением сессии участок был выделен, мужчина начал оформлять документы, процедура заняла около года. Но сейчас, когда боец АТО находится практически на последнем этапе и ничего не должно стать препятствием, дело застопорилось. «Я уже занес документы в Центр предоставления админпомощи Ужгородского городского совета для регистрации, и тогда оказалось, что внести в реестр данные не могут, потому что какие-то общественные активисты, на сегодняшний день, занимаются обжалованием Генерального плана Ужгорода. Генплан сейчас находится на этапе утверждения, и поэтому наложен мораторий на передачу в собственность земельных участков», - рассказал он.

Схемы и лазейки

Замглавы Закарпатской ОГА Виктор Микулин рассказал УНИАН, что подобные схемы не новы для всей Украины. Учитывая, что в стране наложен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, давно была придумана лазейка, как обойти этот запрет. Так, во времена «правления» Виктора Януковича, биологические насаждения были признаны объектами недвижимости. «Есть решение Верховного суда, принятое еще во времена Януковича, что нельзя отделить землю от биологических насаждений, если они есть на этой земле, - рассказал Микулин. - А далее действует простая схема: где-то в Киеве проводится закрытый аукцион, на котором на подставных лиц эти насаждения (как правило, сады или виноградники) продаются. А затем эти лица имеют право оформить землю под приобретенными насаждениями. Таким образом, земля переходит в их собственность».

Так произошло и с землей для участников АТО в Ужгороде. Еще в 70-х годах прошлого века Ужгородский горсовет передал часть своих земель в оперативное управление совхоз-завода «Ужгородский». А в собственность города земли вернулись судебным решением в 2008 году. Однако на момент выделения земельных участков бойцам АТО в 2015 году вышеописанная схема уже действовала. «Дельцы уже купили биологические насаждения на этих землях, продали их, а затем должны были оформить землю под ними. Но не успели это провести до конца», - считает Микулин.

«На сегодняшний день проблема уже решена. Но есть еще вопросы, которые находятся в компетенции правоохранительных органов. В частности, следует проверить, имеет ли место вопрос о несанкционированном вмешательстве в автоматизированную систему Государственного земельного кадастра. Поскольку, когда в Госгеокадастре увидели, что начинается скандал, в кадастр очень быстро внесли изменения по статусу земли. Хотя сначала меня убеждали, что это сделать невозможно», - подытожил чиновник.

Право получить земельный участок вне очереди они имеют по закону. А напомнить об этом нерадивым чиновникам поможет максимальная публичность.

…Таких историй по Украине можно собрать не одну сотню. Вместе с тем, люди, которые в самое сложное для страны время выступили в ее защиту, заслуживают уважения и поощрения. Право получить земельный участок вне очереди они имеют по закону. А напомнить об этом нерадивым чиновникам поможет максимальная публичность.

В ближайшее время корреспонденты УНИАН продолжат эту тему.

УНИАН