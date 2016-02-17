В Раде готовят постановление об отмене голосования о недоверии правительству Яценюка

Об этом парламентарий сообщил сегодня на брифинге в ВР, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Соответствующее заявление о том, чтобы учесть его голос «за» отставку правительства я написал на имя спикера парламента», – заявил депутат от «Батькивщины».

По мнению Луценко, его заявление и заявления ряда депутатов о том, что их кнопки не сработали, является веским основанием для председателя Верховной Рады поставить на голосование постановление об отставке правительства.

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Народный депутат также отметил, что «вчера система «Рада» подавала признаки того, что с ней что-то не так: она периодически зависала».

Луценко также сообщил, что сегодня-завтра пройдет тестирование на полиграфе, чтобы ни у кого не было сомнений, что он говорит правду».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент признал работу правительства неудовлетворительной, но недоверие Кабмину не поддержал. В частности, "за" выражение недоверия Кабинету министров проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.