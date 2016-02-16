"Батькивщина" отзывает министра молодежи и спорта из Кабмина Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко..

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"Мы сейчас как фракция заявляем, что отзываем нашего единственного министра - молодежи и спорта - из правительства, господина Жданова, и от него зависит, как он сделает этот выбор", - сказала Тимошенко.

На вопрос журналистов, выйдет ли возглавляемая ею фракция из коалиции, Тимошенко ответила: "Нельзя выйти из того, чего не существует".

При этом она подчеркнула, что сегодняшнее голосование за выражение недоверия правительству уже четко показало, что в парламенте не существует демократической коалиции.

"Реальной демократической проевропейской коалиции в этом парламенте никогда не существовало. Реально существовала коалиция остатков "Партии регионов", "Народного фронта", правительства и отдельных депутатов, которые своим голосованием продемонстрировали свою позицию", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Верховная Рада Украины заслушала отчет правительства и отказалась принять постановление о ходе и результатах выполнения Программы Кабинета министров Украины в 2015 году (регистрационный № 4050) и поддержала постановление об отклонении отчета Кабмина и признании работы правительства неудовлетворительной (№4063).

Также ВР не поддержала постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции о недоверии КМУ)" (№4080).

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За данное решение проголосовали только 194 народных депутата (при необходимых 226 голосах «за» - УНИАН) из 236, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракция "Народный фронт" и группа "Видродження". От фракции БПП "за" проголосовали 97 народных депутатов, от "Оппозиционного блока" - 8, от фракции "Самопомич" - 25, "Радикальной партии" - 15, "Батькивщины" - 15, группы "Воля народа" - 6, от внефракционных - 28.

В постановлении, которое было внесено лидером фракции БПП Юрием Луценко, говорилось, что по предложению 159 народных депутатов от конституционного состава ВР, в соответствии с ч. 1 ст. 87 Конституции Украины, ВР предлагает принять резолюцию о недоверии правительству.

Таким образом, парламент не отправил правительство в отставку.