"Самопомич" и БПП объединились для выражения недоверия Кабмину: 150 подписей собрано

"Самопомич" и БПП объединили списки в поддержку выражения недоверия правительству. Об этом сообщил нардеп Егор Соболев, передает "Украинская правда".

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По словам нардепов из "Самопомочи", в списке уже есть 150 подписей, необходимых для внесения постановления о недоверии правительству.

Как известно, для того, чтобы рассмотреть резолюцию недоверия, нужно выдержать статью 87 Конституции, то есть все таки 150 подписей и голосования в зале.

Напомним, 15 февраля фракции «Самопомощь» и «Батькивщина» заявили, что будут собирать подписи народных депутатов за выражение недоверия правительству.

Того же дня вечером у фракции «Блока Петра Порошенко» сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.

В свою очередь лидер фракции “Народный фронт” Максим Бурбак заверил, что ни один депутат от «Народного фронта» не будет голосовать за выражение правительству недоверия.

Вместе с тем лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что фракция поддержит постановление о признании неудовлетворительной работу правительства.