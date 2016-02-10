Самопомощь против выборов в районные советы во Львове

В частности глава фракции «Самопомич» в городском совете Львова Андрей Шевцив уже заявил, что его однопартийцы не будут голосовать за соответствующий проект постановления, зарегистрированный депутатом БПП Ульяной Пак 9 февраля.

В проекте документа речь идет также о проведении выборов в районные советы в 2016 году.

«Это ерунда. Управление районами Львова осуществляется райадминистрациями, а создание райсоветов только внесет лишний хаос. Наша фракция точно не будет голосовать за такое решение», – сказал Андрей Шевцив, пишет ZAXID.NET.

Сама же автор документа аргументировала необходимость возвращения райсоветов намерением привлечь к управлению городом общественных активистов, но в тоже время подчеркнула, что окончательное решение будет приниматься после обсуждения депутатами всех фракций Львовского горсовета.

В то же время позиции «Самопомощи» придерживаются и в партии УКРОП. А «Свободовцы» на стороне коллег из Блока Петра Порошенко.