Суд разрешил обследование Корбана специалистами из Института им. Амосова в изоляторе СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского райсуда отказал в полном удовлетворении заявления адвоката Корбана Игоря Барсученко о признании судом применения насилия в отношении Корбана, которое заключалось в непредоставлении ему медицинской помощи в следственном изоляторе СБУ.

Суд отказался дать разрешение на лечение Корбана в государственном стационарном профильном медицинском учреждении, однако обязал Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру обеспечить условия для оказания медицинской помощи Корбану в условиях следственного изолятора СБУ.

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В частности, в постановлении сказано: «суд считает необходимым обязать органы досудебного расследования, Генеральную прокуратуру Украины, а также СБУ обеспечить проведение медицинского обследования подозреваемого Корбана для надлежащего лечения при наличии для этого оснований с привлечением специалистов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, специалистов в области кардиологии в условиях следственного изолятора СБУ... В удовлетворении других требований заявления отказать. Постановление обжалованию не подлежит».

Как сообщалось, адвокаты обратились в Печерский суд с заявлением об освобождении Корбана из-под стражи ввиду неудовлетворительного состояния его здоровья.

Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции 5 января.