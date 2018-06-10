Фото УНИАН

Вехи недели. Бунт в правительстве, коалиционные тенденции и незаменимый Шокин

Евгений Магда
12:21, 08 февраля 2016
1997 0

Министр правительства Яценюка предъявил ультиматум президентской команде. Парламентская коалиция готовится к бунту миноритарных фракций и попытке возвращения капризных радикалов в качестве жеста последней надежды. Виктор Шокин решил напомнить о собственной незаменимости.

Фото УНИАН

Правительственный кризис в Украине развивается по уникальному сценарию, не свойственному цивилизованным странам. Нет, о своем уходе в отставку министры в разных странах объявляют сплошь и рядом, но за последнее время только в Украине взбунтовавшийся член правительства ставит условием своего возвращения к выполнению служебных обязанностей не только уход своего обидчика из большой политики, но и увольнение генерального прокурора, и смену не только премьера, но и формата правительства – в сторону технократического. Боюсь, что ультиматумы Айвараса Абромавичуса возымеют обратный эффект, и не смогут изменить ситуацию в исполнительной власти к лучшему. Хотя и без него понятно, что сохранение системы «смотрящих» на государственных финансовых потоках в условиях столь глубокого кризиса – непозволительная роскошь для Украины.

Показательное возвращение четырех министров позволило Арсению Яценюку не только заявить, что теперь в Кабмине «один за всех, и все за одного», но и попытаться перейти в контрнаступление. Похоже, на отчет правительства об его работе в 2015 году все заинтересованные лица выйдут в повышенном эмоциональном тонусе.

Фото УНИАН

Непросто складывается ситуация и внутри парламентской коалиции «Европейская Украина». Фракция «БПП» постепенно теряет ярких персонажей, но остается крупнейшей парламентской силой. Игорь Кононенко, обвиненный Абромавичусом в давлении, сложил с себя… нет, не депутатский мандат, а полномочия первого заместителя Юрия Луценко, который, тем временем, пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Получается далеко не всегда убедительно. Обозленная возвращением в правительство Алексея Павленко «Самопомич» устами своих депутатов и лично партийного лидера Андрея Садового публично поставила крест на правительстве. Похоже, расставание с коалицией воспринимается в «самопомощных» рядах как дело решенное, способное спровоцировать досрочные парламентские выборы, выгодные политической силе. Юлия Тимошенко, по всей видимости, координирует действия с львовским мэром, что не помешало ей провести интенсивные политические консультации за океаном: Юлия Владимировна и без повышенной активности послов «Большой семерки», вызванной демаршем Абромавичуса, знает, кто и откуда влияет на украинскую политику.

Парламентское большинство предпочитает не ссориться с президентом, изредка принимать законы, способные успокоить общественное мнение, и пытаться решить важные для себя вопросы.

Поверить в способность коалиции начать работать на качественно новых принципах после серии громких  скандалов в коридорах власти могут разве только адепты политической фантастики. Объективных оснований для такого перерождения депутатского корпуса нет, как и причин для их появления. Парламентское большинство предпочитает не ссориться с президентом, изредка принимать законы, способные успокоить общественное мнение, и пытаться решить важные для себя вопросы. Поскольку депутатский корпус неоднороден, то и проблематика перед его членами разная: кто-то борется за собственное светлое политическое будущее, кто-то – за материальные интересы, и поразительно мало парламентариев – за интересы избирателей. Стоит ли удивляться, что добрая половина опрошенных группой «Рейтинг» украинцев выступает за досрочные парламентские выборы.

фото: УНИАН

Виктор Шокин воспользовался ситуацией для экстренного укрепления позиций. Получился эффектный на первый взгляд дуплет: доклад дуэтом с председателем СБУ Василием Грицаком президенту об обнаружении оружия, из которого убивали Небесную Сотню, и весьма комплиментарное интервью генпрокурора на «Интере», в ходе которого Виктор Николаевич бравировал своей независимостью и равноудаленностью. Похоже, давеча исчезнувшие у Егора Соболева депутатские подписи за отставку генерального прокурора если и восстановили, то в количестве, далеком от 150.  И Шокин об этом знает.

Евгений Магда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter