Вехи недели. Бунт в правительстве, коалиционные тенденции и незаменимый Шокин

Правительственный кризис в Украине развивается по уникальному сценарию, не свойственному цивилизованным странам. Нет, о своем уходе в отставку министры в разных странах объявляют сплошь и рядом, но за последнее время только в Украине взбунтовавшийся член правительства ставит условием своего возвращения к выполнению служебных обязанностей не только уход своего обидчика из большой политики, но и увольнение генерального прокурора, и смену не только премьера, но и формата правительства – в сторону технократического. Боюсь, что ультиматумы Айвараса Абромавичуса возымеют обратный эффект, и не смогут изменить ситуацию в исполнительной власти к лучшему. Хотя и без него понятно, что сохранение системы «смотрящих» на государственных финансовых потоках в условиях столь глубокого кризиса – непозволительная роскошь для Украины.

Показательное возвращение четырех министров позволило Арсению Яценюку не только заявить, что теперь в Кабмине «один за всех, и все за одного», но и попытаться перейти в контрнаступление. Похоже, на отчет правительства об его работе в 2015 году все заинтересованные лица выйдут в повышенном эмоциональном тонусе.

Непросто складывается ситуация и внутри парламентской коалиции «Европейская Украина». Фракция «БПП» постепенно теряет ярких персонажей, но остается крупнейшей парламентской силой. Игорь Кононенко, обвиненный Абромавичусом в давлении, сложил с себя… нет, не депутатский мандат, а полномочия первого заместителя Юрия Луценко, который, тем временем, пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Получается далеко не всегда убедительно. Обозленная возвращением в правительство Алексея Павленко «Самопомич» устами своих депутатов и лично партийного лидера Андрея Садового публично поставила крест на правительстве. Похоже, расставание с коалицией воспринимается в «самопомощных» рядах как дело решенное, способное спровоцировать досрочные парламентские выборы, выгодные политической силе. Юлия Тимошенко, по всей видимости, координирует действия с львовским мэром, что не помешало ей провести интенсивные политические консультации за океаном: Юлия Владимировна и без повышенной активности послов «Большой семерки», вызванной демаршем Абромавичуса, знает, кто и откуда влияет на украинскую политику.

Парламентское большинство предпочитает не ссориться с президентом, изредка принимать законы, способные успокоить общественное мнение, и пытаться решить важные для себя вопросы.

Поверить в способность коалиции начать работать на качественно новых принципах после серии громких скандалов в коридорах власти могут разве только адепты политической фантастики. Объективных оснований для такого перерождения депутатского корпуса нет, как и причин для их появления. Парламентское большинство предпочитает не ссориться с президентом, изредка принимать законы, способные успокоить общественное мнение, и пытаться решить важные для себя вопросы. Поскольку депутатский корпус неоднороден, то и проблематика перед его членами разная: кто-то борется за собственное светлое политическое будущее, кто-то – за материальные интересы, и поразительно мало парламентариев – за интересы избирателей. Стоит ли удивляться, что добрая половина опрошенных группой «Рейтинг» украинцев выступает за досрочные парламентские выборы.

Виктор Шокин воспользовался ситуацией для экстренного укрепления позиций. Получился эффектный на первый взгляд дуплет: доклад дуэтом с председателем СБУ Василием Грицаком президенту об обнаружении оружия, из которого убивали Небесную Сотню, и весьма комплиментарное интервью генпрокурора на «Интере», в ходе которого Виктор Николаевич бравировал своей независимостью и равноудаленностью. Похоже, давеча исчезнувшие у Егора Соболева депутатские подписи за отставку генерального прокурора если и восстановили, то в количестве, далеком от 150. И Шокин об этом знает.

Евгений Магда