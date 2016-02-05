Матиос уверяет, что экс-командующий ВМС Березовский будет задержан и арестован за госизмену

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. "Дело расследуется. Объявлено о подозрении. Предоставлено разрешение на арест. И он точно будет задержан", - сказал Матиос.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года тогдашний и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил контр-адмирала Березовского командующим ВМС Украины.

Следствием установлено, что Березовский 2 марта 2014 года, находясь в Симферополе и Севастополе, нарушил военную присягу и отказался исполнять приказы и предписания законных органов власти Украины, в том числе министра обороны Украины Игоря Тенюха.

В тот же день Березовский издал подчиненным ему воинским частям и учреждениям ВМС Украины приказ, который противоречит требованиям действующего законодательства. В частности в этом противоправном акте содержалось требование к военнослужащим сдать оружие на склады, а военную технику возвратить в места хранения. Таким образом Березовский оказал России помощь в осуществлении оккупации Крыма.

Главное управление надзора за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры Украины подготовило уведомление о подозрении Березовскому по ч.1 ст.111 (государственная измена, что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины, после чего Печерский райсуд Киева вынес постановление о его задержании и доставке в суд для решения вопроса об аресте.

21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом РФ.