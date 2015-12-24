Спикер Совфеда РФ Матвиенко не исключает введение визового режима с Украиной

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается, будет ли введен визовой режим - давайте посмотрим на действия Украины: поймут ли, что они натворили в данном случае, и наконец озаботятся ли они национальными интересами, интересами своих граждан, а не интересами МВФ и исполнениями приказов из-за океана», - заявила Матвиенко.

Читайте такжеРоссия рассмотрит возможность расширить операцию ВКС на Ирак, если поступит запрос

По словам сенатора, если «будет необходимость в какой-то реакции с нашей стороны», Москва может принять меры вплоть до введения визового режима.

Читайте такжеНовые откровения Путина

Как заявила Матвиенко, проблемой является «деструктивный, абсолютно вредный для Украины в отношениях с Россией» курс киевских властей.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что визовый режим с Россией может быть введен уже с 2016 года. Этим вопросом сейчас занимается правительство и, в частности, Министерство иностранных дел. Впрочем причина, по которой Кабмин не ускоряет введение визового режима - это большое количество украинских мигрантов в России.