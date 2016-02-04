Яценюк прокомментировал ситуацию вокруг отставки Абромавичуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на внеочередном заседании Кабмина.

"Министр, назначенный парламентом, несет всю полноту ответственности за свою область и за то министерство, где он работает. И ни один политический деятель, ни один политик не имеет права вмешиваться в деятельность этого министра и правительства в целом, вмешиваться через собственные бизнес-интересы, через политический шантаж и пробовать повлиять на решение того или иного министра или руководителя той или иной государственной компании, который назначен министром или номинационным комитетом на прозрачных и открытых условиях”, - подчеркнул Яценюк.

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"Мы требуем не деклараций, а следование тому, чего ожидает от нас общество, и чего от нас ожидает украинский народ: честность, прозрачность, ответственность, отсутствие шантажа, политического давления и торгов "под столом" за должности министров, заместителей, руководителей государственных компаний. Исключительно честная и прозрачная работа, единство между правительством, президентом и парламентом", - подчеркнул он.

Напомним, по описанной премьером причине накануне подал в отставку министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. Сегодня он заявил, что отзывать ее не будет.

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