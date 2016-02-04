Стець, Квиташвили и Павленко отзывают свои заявления об отставке

Министр информационной политики Юрий Стець заявляет, что отзывает свое заявление об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном заседании правительства.

“Я публично объявляю, что отзываю свое заявление об отставке”, - сказал он.

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Стець во время своего выступления отметил необходимость максимальной прозрачности власти.

"Только диалог с обществом может нам предоставить возможность спасти соборность Украины и государство. Подчеркиваю, что все органы власти должны проводить свои заседания публично, в прямом эфире. Ежемесячно представители всех органов власти, в том числе и те, которые сидят здесь, должны публично отчитываться о деятельности своего органа власти", - сказал он.

Также Стець отметил, что требует, чтобы "все телефонные разговоры, а также личные встречи с представителями политических сил, народными депутатами и представителями бизнес-структур фиксировались в отдельном журнале и при первом же требовании СМИ предоставляли в публичный доступ эту информацию".

Глава Мининформполитики также призвал чиновников в случае давления со стороны бизнес-структур или политических сил на представителей правительства с целью лоббирования кадровых вопросов или собственных бизнес-интересов, а также в случае вмешательства в работу органов государственной власти, немедленно информировать об этом украинские и зарубежные СМИ, представителей неправительственных организаций.

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Вслед за ним министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко также заявил об отзыве своего заявления об отставке и подчеркнул недопустимость политического давления на работу министерства и его деятельность как министра.

"Я несу ответственность за судьбу страны в эти непростые дни. И я хочу отозвать свое заявление об отставке. Я против деструктивного политического давления на процессы - как от партии, фракции, так и отдельных депутатов и чиновников. Я буду настаивать на реализации уже начатых процессов - как в части нашего противодействия российской агрессии, так и наших евроинтеграционных усилий», - сказал Павленко.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили также заявил, что отзывает свое заявление об отставке.

“Я хочу публично заявить, что я забираю свое заявление об отставке”, - сказал министр.

По словам Квиташвили, он хочет и в дальнейшем работать ради будущего Украины и не хочет оставлять начатые дела незавершенными.

Как сообщал УНИАН, представители фракции «Блока Петра Порошенко» неоднократно обвиняли Квиташвили в бездействии и выступали за его отставку.

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30 июня 2015 г. Квиташвили заявил, что инициатива его отставки лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

17 сентября Верховная Рада четыре раза голосовала за отставку Квиташвили, но так и не смогла принять позитивное решение.