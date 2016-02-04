Украина выступает за коренное реформирование Совета Безопасности ООН - дипломат

Об этом говорится на сайте Представительства Украины при ООН со ссылкой на заявление Ельченко на очередной сессии межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН.

Украинский дипломат заявил, что необходимость пересмотра основных методов работы этого органа приобрела особую актуальность после того, как Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и поставила под угрозу безопасность Европейского континента.

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Кроме того, по словам Ельченко, неспособность Совета Безопасности ООН адекватно отреагировать на военную агрессию государства - постоянного члена подчеркивает необходимость реформирования института права вето.

По словам Ельченко, Украина выступает за усиление взаимодействия между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН на основе прозрачности и открытости.

Посол Украины также проинформировал, что реформирование Совбеза ООН является одним из приоритетов украинского членства в этом органе.